2019-07-16T14:55:24+03:00
Происшествия

Омичку изнасиловали, когда она возвращалась по проселочной дороге с работы

В преступлении подозревают рецидивиста, который недавно освободился из колонии
Анна МИКУЛА
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Подозреваемому грозит до 6 лет колонии.Подозреваемому грозит до 6 лет колонии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Беда приключилась с 38-летней жительницей одного из сел в Седельниковском районе. Накануне, 15 июня, женщина возвращалась по проселочной дороге с работы. Мимо проехал велосипедист. Через какое-то время мужчина вернулся, догнал ее и изнасиловал. Женщина сразу же обратилась к правоохранителям.

Предполагаемым насильником оказался 55-летний местный житель. Его уже задержали. Выяснилось, что недавно отморозок освободился из колонии, где сидел за тяжкие преступления – изнасилование и убийство. Поскольку предыдущий опыт его ничему не научил, рецидивист имеет все шансы вернуться за решетку.

– Возбуждено уголовное дело о совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), – сообщает пресс-служба областного СУСК. – В настоящее время следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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