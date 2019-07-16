2019-07-16T14:41:49+03:00
Общество

Омского водителя, насмерть сбившего одного дорожного рабочего и покалечившего другого, будут судить

Ему грозит до 5 лет колонии
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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Полицейские завершили расследование по уголовному делу в отношении 18-летнего омича, насмерть сбившего одного дорожного рабочего и покалечившего другого.

Напомним, инцидент произошел 4 мая на мосту имени 60-летия Победы. Ехавший со стороны улицы Орджоникидзе в направлении 3-ей Енисейской водитель на «Лексусе» налетел на рабочих, наносивших дорожную разметку.

– На проезжей части были установлены временные дорожные знаки «Объезд препятствия слева», «Дорожные работы» и «Ограничение максимальной скорости» – 40 км в час. Игнорируя их требования, молодой человек стал осуществлять маневры перестроения и обгона автомобиля. При движении он своевременно не обнаружил идущих по проезжей части рабочих дорожной организации и допустил наезд на них с последующим столкновением с автомобилем «Хендай», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Установлено, что фигурант двигался с превышением скоростного режима – не менее 80 км в час. При осмотре иномарки на ветровом стекле обнаружено покрытие, ограничивающее обзорность с места водителя, что являлось условием, при котором эксплуатация транспортного средства запрещена.

Дело передано в суд. Лихачу грозит до 5 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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