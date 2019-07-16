Омские волонтеры подключились к поискам пропавшего мальчика

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-16T14:31:13+03:00

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15-летний житель села Надеждино Омского района Эдуард Молодов пропал еще 11 июля. Он вышел из дома днем и не перестал выходить на связь. Родные до сих пор не знают, где подросток находится.

Молодова с прошлой недели по заявлению его матери ищут полицейские, а накануне к работе подключились волонтеры поискового отряда «Доброспас-Омск».

Приметы Эдуарда Молодова: на вид 15 лет, рост 183 см, волосы светлые, лицо овальное, плотного телосложения. На момент ухода из дома был одет в синюю футболку, камуфлированные штаны, серые кроссовки.

Всех, кто видел пропавшего или знает, где он находится, просят звонить в полицию по телефонам 79-38-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU