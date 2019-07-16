Омичу рассчитывал на 100 долларов за игру на финансовой бирже и лишился всех денег с карты

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-16T14:05:24+03:00

Он поверил, что ему положена компенсация и сам перевел деньги аферистам

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Судя по всему, печальный опыт ничему не научил 42-летнего омича. Ему позвонила неизвестная и в ходе разговора выяснила, что тот в начале 2000-х неудачно играл на финансовой бирже. Собеседница подхватила эту тему и сообщила несостоявшемуся «финансисту» положена компенсация в 100 долларов.

Поверив, что сможет-таки разбогатеть спустя столько лет, мужчина согласился на помощь. Для этого ему пришлось зарегистрироваться в специальном приложении и передать незнакомке все регистрационные данные.

– Также собеседница убедила мужчину, что в целях сохранности денег, ему необходимо перевести имеющиеся на карте средства на указанный счет. Позже, проверив состояние счета, потерпевший не обнаружил ни компенсации, ни собственных накоплений. Сумма причиненного ущерба составила 44 800 рублей, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Предварительно установлено, что звонок омичу поступил с телефонного номера, зарегистрированного в Москве. Сотрудники уголовного розыска устанавливают пути передвижения похищенных денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU