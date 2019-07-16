2019-07-16T13:24:49+03:00
Происшествия

Омич, показывающий девушке, как он ловко взбирается на опору ЛЭП, получил удар током

Девушка его после этого бросила
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич, показывающий девушке, как он ловко взбирается на опору ЛЭП, получил удар токомОмич, показывающий девушке, как он ловко взбирается на опору ЛЭП, получил удар токомФото: Алексей ФОКИН
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Все произошло в воскресенье вечером, когда молодая пара гуляла где-то в Ленинском округе. 22-летний парень, чтобы очаровать девушку, рассказывал ей, как он ловко взбирался по канатам на различные высоты, а спустя некоторое время он решил продемонстрировать ей свои умения.

Недолго думая, молодой человек решил взобраться на линию электропередач. Он залез на высоту 2,5 метра, но задел кабель и его ударило током. Омич потерял сознание и упал.

Как рассказали в полиции, молодой человек очнулся только ночью. Девушка, вероятно, не впечатленная поступком возлюбленного, к тому времени уже убежала. Молодой человек попытался сам добраться до дома и по пути встретил соседку, которая и вызвала ему скорую.

Омича доставили в больницу с многочисленными травмами и ожогами рук и ног. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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