Омичи смогут сегодня увидеть лунное затмение

СЕГОДНЯ 11:25 2019-07-16T11:25:51+03:00

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В ночь с 16 на 17 июля в Омске и области можно будет посмотреть лунное затмение. Руководитель омского планетария Владимир Крупко сообщил о том, что тень закроет луну на 65 процентов. Начало лунного затмения ожидается в 02:02 - 17 июля, максимум 03:32, окончание 05:00.

- Перед началом частной фазы будет видно затемнение северной части от полутеневого затмения. Если сфотографировать, то это будет хорошо заметно. Луна будет низко над горизонтом и заходить за горизонт при окончании затмения, делайте художественные снимки на фоне города и природы, - рассказал Крупко.

Лунное затмение можно увидеть чаще, чем солнечное. Оно происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной, а Луна попадает в тень или полутень земли.

ИСТОЧНИК KP.RU