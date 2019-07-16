2019-07-16T10:49:00+03:00
Общество

Новым начальником омского ФСБ назначили екатеринбуржца

Его уже представили личному составу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: УФСБ России по Омской областиФото: УФСБ России по Омской области
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В Управлении ФСБ по Омской области теперь новый руководитель. Указом президента РФ начальником УФСБ России по Омской области назначили полковника Алексея Савченкова. Предыдущий начальник управления Василий Кондратенко возглавил УФСБ России по Забайкальскому краю.

Сегодня нового руководителя представили личному составу. Савченкову 44 года, он, как и губернатор Александр Бурков переехал в Омск из Екатеринбурга. В 1997 году окончил Уральскую государственную юридическую академию , затем он проходил службу на различных оперативных и руководящих должностях органов безопасности. С 2017 года работал первым заместителем руководителя УФСБ по Красноярскому краю. Имеет государственные и ведомственные награды. Новый начальник женат имеет троих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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