2019-07-16T10:27:54+03:00
Происшествия

Омич на трассе под Омском улетел в кювет и перевернулся

Водителя и его 16-летнего пассажира увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич на трассе под Омском улетел в кювет и перевернулсяОмич на трассе под Омском улетел в кювет и перевернулсяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Авария случилась сегодня ранним утром в Омском районе. Все произошло на автодороге Калинино – Морозовка. 21-летний водитель ехал по дороге на своей машине «ВАЗ-2112» в районе 6 километра он не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за того, что машина ехала на большой скорости, она перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, а также его пассажир, молодой человек 2003 г.р. доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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