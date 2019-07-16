СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-16T10:27:54+03:00

Омич на трассе под Омском улетел в кювет и перевернулся Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Водителя и его 16-летнего пассажира увезли в больницу

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Авария случилась сегодня ранним утром в Омском районе. Все произошло на автодороге Калинино – Морозовка. 21-летний водитель ехал по дороге на своей машине «ВАЗ-2112» в районе 6 километра он не справился с управлением и съехал в кювет. Из-за того, что машина ехала на большой скорости, она перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля, а также его пассажир, молодой человек 2003 г.р. доставлены в медицинское учреждение, - сообщили в Госавтоинспекции.

Сейчас полицейские проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU