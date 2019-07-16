Омичей смутил покрашенный газон в центре города

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-16T10:01:53+03:00

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Сегодня в социальных сетях опубликовали фотографии газона в Выставочном сквере. Омичей смутил вид газонов, они выглядели покрашенными. Горожане предположили, что таким образом рабочие хотели скрыть места, на которых не растет трава.

- В выставочном сквере вместо высадки газонов землю просто покрасили, - написал омич в соцсетях.

Однако оказалось, что таким образом газон вовсе не красили и не маскировали недостатки – траву там сеяли особым способом. Впервые в Омске использовали для этого не ручной труд, а гидропосев.

- Специально составленную жидкую смесь под напором распыляют по подготовленной площадке. Компоненты раствора создают близкие к идеальным условия для благополучного прорастания травы. Корочка, образующаяся на поверхности земли, не препятствует прорастанию семян и делает их неуязвимыми перед дождем, ветром и птицами, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU