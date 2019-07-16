2019-07-16T09:06:59+03:00
Общество

Омич хотел привлечь к себе внимание и сжег мотоцикл односельчанина

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич хотел привлечь к себе внимание и сжег мотоцикл односельчанинаОмич хотел привлечь к себе внимание и сжег мотоцикл односельчанинаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в Называевском районе. Ночью омич на мотоцикле возвращался домой из соседнего села. На одной из улиц поселка он заметил пьяного мужчину, который шел посередине дороги. Омич остановился и сделал пьяному односельчанину замечание. Пока он ругался с прохожим к ним подбежал еще один мужичина. Он выдернул шланг бензобака и поджег бензин. Мотоцикл моментально вспыхнул и выгорел полностью.

- Как установили сотрудники уголовного розыска, поджигателем оказался местный житель 1984 г.р., неоднократно судимый за имущественные преступления. В ходе допроса он сообщил следователю, что заметил на дороге своего знакомого, с которым на повышенных тонах разговаривал другой мужчин, - рассказали в полиции.

Следователям поджигатель рассказал, что таким способом он хотел предотвратить драку и привлечь к себе внимание. Сейчас на поджигателя завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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