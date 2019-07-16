В Омске столкнулись сразу 4 автомобиля

СЕГОДНЯ 08:28 2019-07-16T09:04:22+03:00

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Авария случилась сегодня утром на пересечении улиц Волгоградская и бульвара Архитекторов. В столкновении сразу четырех машин предварительно виноват 29-летний водитель «Газели». Он не выдержал дистанцию и въехал в машину «Субару», водитель «Субару» в свою очередь въехал в машину «Приора». От резкого удара сзади водитель «Приоры» въехал в машину марки «Шевроле».

- В результате ДТП водители автомобилей «Субару» и «Приора» осмотрены на месте происшествия, отпущены, - сообщили в Госавтоинспекции.

Авария случилась на ЛевобережьеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Что вынудило водителя «Газели» так резко затормозить и образовать «паровозик» из четырех машин, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU