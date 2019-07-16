В Омске наказали водителя, катавшего высунувшихся из окна девушек

СЕГОДНЯ 08:10 2019-07-16T08:10:54+03:00

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В Омске в социальные сети омичи выложили видео, на котором видна белая «Лада Приора», она ехала по улице Герцена. Из окон машины сначала доносилась музыка, а потом из них высунулись три девушки. Молодые омички сели на окно и, размахивая руками, громко кричали. По всей видимости, девушки что-то отмечали и возвращались домой. Однако такое поведение не понравилось проезжающим мимо омичам – они засняли все на видео и пожаловались в ГИБДД.

- По данному факту проведено расследование, водитель автомобиля "Лада Приора" привлечен к административной ответственности по ч 2 ст. 12.23 КоАП РФ (перевозка людей вне кабины автомобиля), назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Девушки проветриваются, Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск АО в ВК: vk.com/aomsk АО в Инстаграме: instagram.com/aomsk1/ АО в Одноклассниках: ok.ru/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU