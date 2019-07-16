2019-07-16T07:38:17+03:00
Общество

Холод, грязь и отсутствие продуктов: у омички, пытавшейся прожить на пособия, забрали двух детей

Дети отправились в дом малютки
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Холод, грязь и отсутствие продуктов: у омички, пытавшейся прожить на пособия, забрали двух детейХолод, грязь и отсутствие продуктов: у омички, пытавшейся прожить на пособия, забрали двух детейФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Все произошло в Муромцевском районе Омской области. Там двух мальчиков, одному из которых едва исполнился годик, а второму 3 года, забрали у их 21-летней матери. На омичку жаловались соседи, которые видели, в каких жутких условиях живут дети. В доме было грязно, холодно и не было даже минимального запаса продуктов и дров для растопки печки.

Молодая мать нигде не работала, пила и оставляла детей бабушке, на случайные заработки которой и пыталась прожить семья. Мать же надеялась прожить на детские пособия. Как рассказали в пресс-службе судебных приставов, когда к семье пришли с проверкой, сильно пьяными были и мать, и бабушка, а дети были предоставлены сами себе.

Органы опеки забрали мальчиков, их теперь направят в дом малютки, а горе-мать даже не стала сопротивляться тому, что у нее забирают детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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