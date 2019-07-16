Статистики заверяют: омичи получают более 36 тысяч в месяц
Впрочем, даже при таких подсчетах доходы жителей региона на 14% меньше общероссийских
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Омскстат опубликовал данные о доходах жителей региона за май. Согласно подсчетам ведомства, омичи зарабатывали в этом месяце по 36 126 рублей.
Впрочем, речь идет о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате – то есть, по сути, это «средняя температура по больнице». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7,1 процента.
Тем не менее оплата труда в Омске ниже общероссийского показателя на 14,1 процента.
ИСТОЧНИК KP.RU