Статистики заверяют: омичи получают более 36 тысяч в месяц

СЕГОДНЯ 06:28 2019-07-16T06:31:02+03:00

Впрочем, даже при таких подсчетах доходы жителей региона на 14% меньше общероссийских

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Омскстат опубликовал данные о доходах жителей региона за май. Согласно подсчетам ведомства, омичи зарабатывали в этом месяце по 36 126 рублей.

Впрочем, речь идет о среднемесячной номинальной начисленной заработной плате – то есть, по сути, это «средняя температура по больнице». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост на 7,1 процента.

Тем не менее оплата труда в Омске ниже общероссийского показателя на 14,1 процента.

ИСТОЧНИК KP.RU