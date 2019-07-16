2019-07-16T04:36:40+03:00
Происшествия

Под Омском подросток на мотоцикле влетел в «ЗИЛ»

Его увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Под Омском подросток на мотоцикле влетел в «ЗИЛ»Под Омском подросток на мотоцикле влетел в «ЗИЛ»Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Страшная авария случилась в Муромцевском районе Омской области. Все произошло в селе Гурово. 14-летний подросток решил прокатиться с ветерком и сел за руль мотоцикла. Внезапно, на улице Советская, в районе дома №13 он не справился с управлением и выехал на встречку. В этот момент там как раз ехал грузовик «ЗИЛ». Мотоцикл с большегрузном столкнулись практически лоб в лоб.

- В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Сообщается, что оба водителя были трезвыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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