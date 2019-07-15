Мэрия: провал на омской дороге засыпят в ближайшее время

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-15T14:41:35+03:00

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В социальных сетях сегодня омичи пожаловались на огромную дыру на улице 10 лет Октября – она появилась на пересечении с улице Щебалдина сразу после того, как с дорожного полотна сняли асфальт. Сейчас на дороге выполняют капитальный ремонт, и дыра образовалась в старом асфальте. Очевидцы рассказали, что дыра размерами примерно метр в диаметре, и предупредили автомобилистов – попав в такую яму, можно пробить колесо. В мэрии уже сообщили, что яму заделают в ближайшее время.

- На данный момент вопрос прорабатывается, ведётся поиск собственника сетей. В ближайшее время место провала будет огорожено, сам провал – будет засыпан инертными материалами, - рассказала пресс-секретарь управления дорожного хозяйства и благоустройства Елена Желещикова.

ИСТОЧНИК KP.RU