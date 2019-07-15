СЕГОДНЯ 14:29 2019-07-15T14:29:38+03:00

Омич, угнавший у отца машину, хотел покататься с другом Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Все произошло в Одесском районе. Местный житель заметил, что его машина«Сузуки-Гранд-Витара» 2010 года выпуска стоимостью 699 000 рублей пропала из гаража. Кто-то взломал замок ломом и угнал машину. Оказалось, что угонщиком стал сын мужчины.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили иномарку в лесополосе в Таврическом районе. В салоне в состоянии алкогольного опьянения находился 22-летний сын заявителя и его приятель, - рассказали в полиции.

Сын взломан гараж отцаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Сын омич уже был судим - он совершал угон автомобиля у отца, а позже- судим за кражу и незаконных оборот оружия. Сейчас на него вновь завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU