2019-07-15T13:40:31+03:00
Происшествия

Момент наезда на трассе под Омском легковушки на велосипедиста попал на видео

Велосипедист ехал по обочине [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Об аварии, которая произошла на трассе под Омском накануне рассказали очевидцы в социальных сетях. Момент столкновения велосипедиста с легковушкой засняли на видеорегистратор проезжающие мимо водители.

На видео видно, что велосипедист ехал по обочине дороги, в какой-то момент он решает выехать на трассу, и его тут же сбивает легковушка, которая летела на большой скорости в попутном направлении. Неизвестно, какие травмы получил велосипедист, и остался ли он жив. Судя по видеозаписи, удар был очень сильным.

Очевидцы рассказывают, что парень на велосипеде путешественник из другого региона, ему понадобилась помощь медиков.

ДТП с велосипедистом (смотреть с 0:50).ДТП с велосипедистом 14.07.2019 Омск (с 0:50)

ИСТОЧНИК KP.RU

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