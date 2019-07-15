Момент наезда на трассе под Омском легковушки на велосипедиста попал на видео
Об аварии, которая произошла на трассе под Омском накануне рассказали очевидцы в социальных сетях. Момент столкновения велосипедиста с легковушкой засняли на видеорегистратор проезжающие мимо водители.
На видео видно, что велосипедист ехал по обочине дороги, в какой-то момент он решает выехать на трассу, и его тут же сбивает легковушка, которая летела на большой скорости в попутном направлении. Неизвестно, какие травмы получил велосипедист, и остался ли он жив. Судя по видеозаписи, удар был очень сильным.
Очевидцы рассказывают, что парень на велосипеде путешественник из другого региона, ему понадобилась помощь медиков.
ДТП с велосипедистом (смотреть с 0:50).ДТП с велосипедистом 14.07.2019 Омск (с 0:50)
ИСТОЧНИК KP.RU