2019-07-15T13:14:36+03:00
Происшествия

В Омске после снятия асфальта провалилась дорога

Все произошло на улице 10 лет Октября
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске после снятия асфальта провалилась дорогаВ Омске после снятия асфальта провалилась дорогаФото: vk.com
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Об огромной дыре прямо посередине дороги рассказали очевидцы в социальных сетях. Дыра появилась между средней и крайней правовой полосой на улице 10 лет Октября в районе пересечения с улицей Щебалдина.

Как рассказывают очевидцы, дыра составляет примерно метр в диаметре. Она образовалась сразу после того, как на улице был снят верхний слой асфальта - на улице сейчас проводят капитальный ремонт. Проезжающие мимо омичи сообщили, что сейчас в яму воткнули ветки, чтобы автомобилисты смогли объехать опасный участок и не пробить колесо.

Теперь, по всей видимости, рабочим придется выяснять, почему образовалась яма, а также оперативно ее устранять.

ИСТОЧНИК KP.RU

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