В Омске после снятия асфальта провалилась дорога
Об огромной дыре прямо посередине дороги рассказали очевидцы в социальных сетях. Дыра появилась между средней и крайней правовой полосой на улице 10 лет Октября в районе пересечения с улицей Щебалдина.
Как рассказывают очевидцы, дыра составляет примерно метр в диаметре. Она образовалась сразу после того, как на улице был снят верхний слой асфальта - на улице сейчас проводят капитальный ремонт. Проезжающие мимо омичи сообщили, что сейчас в яму воткнули ветки, чтобы автомобилисты смогли объехать опасный участок и не пробить колесо.
Теперь, по всей видимости, рабочим придется выяснять, почему образовалась яма, а также оперативно ее устранять.
ИСТОЧНИК KP.RU