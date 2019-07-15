Набережную реки Оми благоустроят за 68 миллионов

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-15T12:33:46+03:00

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Пространство между Комсомольским и Юбилейными мостами вместе с берегами Оми и улицей Бударина планируют благоустроить в этом году. Все работы пообещали закончить до 15 октября, на благоустройство пространства выделят 67,8 миллионов рублей.

Мэрия уже выбрала подрядчика для проведения работ, информация опубликована на портале Госзакупки. Работы предусматривают обновление береговой линии Оми с обеих сторон, а также благоустройство на улице Бударина. На улице появится сухой фонтан, скамейки и урны, ограждения и подсветка. Дорожное движение там организуют по-новому, а вдоль дороги высадят деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU