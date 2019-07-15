2019-07-15T12:33:46+03:00
Общество

Набережную реки Оми благоустроят за 68 миллионов

Работы должны закончить к октябрю
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Набережную реки Оми благоустроят за 68 миллионовНабережную реки Оми благоустроят за 68 миллионовФото: пресс-служба администрации города Омска
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Пространство между Комсомольским и Юбилейными мостами вместе с берегами Оми и улицей Бударина планируют благоустроить в этом году. Все работы пообещали закончить до 15 октября, на благоустройство пространства выделят 67,8 миллионов рублей.

Мэрия уже выбрала подрядчика для проведения работ, информация опубликована на портале Госзакупки. Работы предусматривают обновление береговой линии Оми с обеих сторон, а также благоустройство на улице Бударина. На улице появится сухой фонтан, скамейки и урны, ограждения и подсветка. Дорожное движение там организуют по-новому, а вдоль дороги высадят деревья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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