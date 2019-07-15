В Омске будут судить мужчину, решившего нарастить мышцы анаболиками
Запрещенные вещества «спортсмен» не мудрствуя лукаво переправил «Почтой России»
Омич пытался переправить запрещенные препараты из Беларуси.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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35-летний омич, который хотел быстро нарастить мышечную массу, оказался контрабандистом. Он заказал в Беларуси анаболики. При этом не мудрствуя лукаво посылку с запрещенными ко ввозу в РФ веществами переслал «Почтой России». Теперь ему грозит срок.
– В апреле 2019 года мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов в отделении почтовой связи «Почта России» при получении посылки, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Вину в совершенном деянии он признал полностью. В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Омска для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU