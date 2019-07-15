2019-07-15T12:14:48+03:00
Общество

Омич украл лошадь, чтобы добраться до соседней деревни

Там он хотел ее продать
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич украл лошадь, чтобы добраться до соседней деревниОмич украл лошадь, чтобы добраться до соседней деревниФото: Виктория МИНАЕВА
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Омич ехал на автобусе к своим знакомым, в окно он увидел пасущихся лошадей и решил украсть одну из них. Он попросил водителя остановить автобус и отвязал одну из лошадей. На ней он доехал до одного из сел, там он планировал ее продать, однако к нему вовремя подоспели полицейские.

Как рассказали в полиции, к ним обратилась женщина, у которой пропала лошадь рыжей масти стоимостью 70 тысяч рублей. Стражи порядка стали объезжать села и заметили похожую лошадь недалеко от одного из дворов. Местные жители рассказали, что на лошади приехал мужчина и указали на него. На мужчину завели уголовное дело, ему может грозить 5 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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