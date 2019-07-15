17-летний омич насмерть забил взрослого мужчину

СЕГОДНЯ 12:06 2019-07-15T12:06:39+03:00

До этого они были почти не знакомы

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Все началось, как водится в таких случаях, с застолья. 17-летний омич приехал в гости к своему брату, который живет в другой семье в СНТ «Юбилейный». Во время праздника жизни молодой человек что-то не поделил с 56-летним мужчиной, которого до этого почти не знал.

– 11 июля около 23 часов в дачном доме в СНТ «Юбилейный» в Омске приехавшими по вызову врачами скорой помощи обнаружено тело 56-летнего мужчины, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU