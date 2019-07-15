17-летний омич насмерть забил взрослого мужчину
Все началось, как водится в таких случаях, с застолья. 17-летний омич приехал в гости к своему брату, который живет в другой семье в СНТ «Юбилейный». Во время праздника жизни молодой человек что-то не поделил с 56-летним мужчиной, которого до этого почти не знал.
– 11 июля около 23 часов в дачном доме в СНТ «Юбилейный» в Омске приехавшими по вызову врачами скорой помощи обнаружено тело 56-летнего мужчины, – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU