Омичу, зарубившему беспомощную пенсионерку, грозит до 17 лет колонии
Трагедия произошла в поселке Белый Яр Тевризского района прошлым летом. 38-летний местный житель решил заработать на выпивку. Наловил рыбы и пришел продавать его своей 86-летней соседке. Бабушка от покупки отказалась. Тогда злодей избил пенсионерку и забрал все деньги, которые у нее нашел, – пять тысяч рублей.
Потом мужчина испугался, что жертва пожалуется на него, и решил расправиться с ней. Он вернулся в дом, прихватив с собой топор. Им мужчина нанес не менее 9 ударов по голове и шее беспомощной пожилой женщины. От полученных травм она скончалась.
– В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В прениях сторон по данному уголовному делу государственным обвинителем предложено суду признать подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы, а также назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU