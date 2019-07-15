2019-07-15T11:37:09+03:00
Происшествия

Омичу, зарубившему беспомощную пенсионерку, грозит до 17 лет колонии

Мужчина хотел ей продать рыбу. Когда бабушка отказалась, жестоко убил ее
Анна МИКУЛА
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Обвиняемому грозит до 17 лет.Обвиняемому грозит до 17 лет.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Трагедия произошла в поселке Белый Яр Тевризского района прошлым летом. 38-летний местный житель решил заработать на выпивку. Наловил рыбы и пришел продавать его своей 86-летней соседке. Бабушка от покупки отказалась. Тогда злодей избил пенсионерку и забрал все деньги, которые у нее нашел, – пять тысяч рублей.

Потом мужчина испугался, что жертва пожалуется на него, и решил расправиться с ней. Он вернулся в дом, прихватив с собой топор. Им мужчина нанес не менее 9 ударов по голове и шее беспомощной пожилой женщины. От полученных травм она скончалась.

– В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал свою вину, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В прениях сторон по данному уголовному делу государственным обвинителем предложено суду признать подсудимого виновным в инкриминируемых ему деяниях и назначить наказание в виде 17 лет лишения свободы, а также назначить дополнительное наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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