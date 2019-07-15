СЕГОДНЯ 10:40 2019-07-15T10:42:46+03:00

Омичи стали реже болеть ОРВИ и гриппом, но чаще – чесоткой и описторхозом. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Изменить размер текста: A A

В Роспотребнадзоре подсчитали, как часто и какими инфекциями болели жители Омской области с января по июнь. Как выяснилось, за полгода по ОРВИ и гриппу ситуация улучшилась.

– Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Омской области в январе-июне 2019 г. составил 11049,7 на 100 тысяч населения, что выше аналогичного уровня 2018 года в 1,01 раза (10897,6), – сообщает пресс-служба областного Управления Роспотребнадзора.

Также снизилась заболеваемость сальмонеллезом – в 1,4 раза, скарлатиной – в 1,95 раза, менингококковой инфекцией – в 2,6 раза, хроническим вирусным гепатитом В – в 1,1 раза, носительством вирусного гепатита В – в 4,1 раза.

Отмечен рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями норовирусной этиологии, острым вирусным гепатитом А, коклюшем, эпидпаротитом,чесоткой, описторхозом. Зарегистрирован один случай кори у ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU