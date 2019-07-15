Приставам пришлось забрать детей у омички, не занимавшейся их воспитанием

СЕГОДНЯ 10:13 2019-07-15T10:13:07+03:00

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21-летняя жительница Муромцевского района воспитанию своих сыновей – годовалого и трехлетнего мальчиков – предпочла алкоголь. В ее доме была антисанитария, проверяющие не нашли никакой еды, а полуразрушенная печь представляла угрозу для жизни малышей. Сельчанка нигде не работала, часто уходила из дома, а воспитанием ребятишек занималась бабушка.

Даже в тот момент, когда к молодой женщине пришли забирать ее детей, она была пьяна.

– Поскольку решения суда данной категории подлежат немедленному исполнению, как только исполнительный лист в отношении Ольги Ш. поступил в Муромцевский районный отдел судебных приставов, судебные приставы совместно с представителями органа опеки немедленно выехали по адресу проживания гражданки, – пресс-служба областного УФССП. – Женщина находилась дома и не стала воспрепятствовать исполнителям закона, будучи ознакомленной с требованиями исполнительного документа, а также с тем, что при желании сможет вернуть детей, обратившись в суд с доказательством того, что основания для ограничения ее в родительских правах полностью устранены. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU