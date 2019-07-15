Омичам предлагают выбрать имя для новорожденного тигренка

СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-15T08:59:06+03:00

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В Большереченском зоопарке очередное пополнение – там появился на свет тигренок. Сейчас малыш уже окреп, и у сотрудников нет опасений за него, поэтому самое время придумать ему имя. По традиции это предлагают сделать всем друзьям зоопарка.

– Нашему мальчику 19 июля исполнится 3 месяца! Ждем ваши предложения! Результаты мы объявим 27 июля в День тигра, – говорится в сообщении зоопарка.

Под постом уже оставили больше сотни сообщений с вариантами имени для юного хищника. Среди них: Симба и Диего, как героев мультиков; Иртыш, потому что из Омска; Амур; Макар и даже Лео Месси в честь футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU