2019-07-15T08:59:06+03:00
Дом. Семья

Омичам предлагают выбрать имя для новорожденного тигренка

Полосатый малыш появился в Большереченском зоопарке
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/bol_zooФото: vk.com/bol_zoo
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В Большереченском зоопарке очередное пополнение – там появился на свет тигренок. Сейчас малыш уже окреп, и у сотрудников нет опасений за него, поэтому самое время придумать ему имя. По традиции это предлагают сделать всем друзьям зоопарка.

– Нашему мальчику 19 июля исполнится 3 месяца! Ждем ваши предложения! Результаты мы объявим 27 июля в День тигра, – говорится в сообщении зоопарка.

Под постом уже оставили больше сотни сообщений с вариантами имени для юного хищника. Среди них: Симба и Диего, как героев мультиков; Иртыш, потому что из Омска; Амур; Макар и даже Лео Месси в честь футболиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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