В Омской области депутата-браконьера лишили мандата

СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-15T08:02:22+03:00

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За излишнюю любовь к охоте поплатился усть-ишимский депутат. Сельчанин вместе с приятелем застрелил трех лосей, не имея на это разрешение. За это его не лишили полномочий. Вместе со вторым нарушителем им придется мести улицы и заниматься другими полезными для общества делами. Каждому назначили по 360 часов исправительных работ.

– Приговор суда вступил в законную силу 25 апреля, вместе с тем в нарушение действующего законодательства, полномочия депутата прекращены не были, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – В этой связи прокуратура района внесла председателю представительного органа сельского поселения представление об устранении нарушений закона. После прокурорского вмешательства полномочия депутата прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU