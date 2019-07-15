2019-07-15T07:43:52+03:00
Общество

Омича, севшего за руль мопеда пьяным, отправили в колонию

Там алкоголик-рецидивист проведет полгода
Анна МИКУЛА
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Поскольку это не вразумило его, пришлось идти на крайнюю меру.Поскольку это не вразумило его, пришлось идти на крайнюю меру.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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38-летний житель Большереченского района получил реальный срок за то, что сел за руль нетрезвым. Все произошло в конце мая в селе Могильно-Старожильск. Местный житель был настолько пьян, что перевернулся на своем мопеде и упал на дорогу – прямо на глазах у полицейских. При проверке выяснилось, что водительские права у сельчанина уже отобрали за аналогичное нарушение. Поскольку это не вразумило его, пришлось идти на крайнюю меру.

– Учитывая предыдущую судимость фигуранта дела за совершение аналогичного преступления, суд приговорил его к 5 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Кроме того, ему назначено дополнительное наказание в виде лишения в течение 3 лет права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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