2019-07-15T07:32:05+03:00
Происшествия

В Омске осудили мужчину, обналичившего маткапитал на 50 млн

Вступившие с ним с сговор риэлторы тоже получили реальные сроки
Анна МИКУЛА
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В Омске осудили членов группы, обналичивавшей маткапитал.В Омске осудили членов группы, обналичивавшей маткапитал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Омске вынесли приговор участникам группы, занимавшейся обналичиванием материнского капитала.

В суде установлено, что в 2012-2013 годах организатор преступного сообщества зарегистрировал микрофинансовые организации ООО «КапиталИнвест» и ООО «РусГарант». Через них под видом сделок по продаже жилья он предлагал людям обналичивать сертификаты на маткапитал.

Потом он вступил в сговор с несколькими риэлторами, которые помогали оформлять фиктивные документы. В общей сложности они провернули 100 таких афер и похитили из бюджета 50 млн рублей.

– Организатору преступной группы суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей. Еще 4 соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима на срок от 2 до 3 лет, с назначением дополнительного наказания в виде штрафа от 70 до 100 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба облпрокуратуры. – Они взяты под стражу в зале суда.

Остальным двум фигуранткам дела назначено наказание в виде лишения свободы сроком 2 и 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года, со штрафом 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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