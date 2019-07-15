2019-07-15T06:02:26+03:00
Общество

В Омске район жд вокзала на весь день останется без воды

Там будут проводить ремонтные работы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске район жд вокзала на весь день останется без водыВ Омске район жд вокзала на весь день останется без водыФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

На улице Лобкова сегодня будут ремонтировать трубопровод. Из-за работ воду в этом районе отключат с 10.00 до 23.00, сообщили в Омскводоканале. Без воды на весь день останутся:

— жилые дома по адресам: улица 10-я Ленинская, 4; улица Лобкова, 3, 20, 22; Красный переулок, 3; улица Карбышева, 42;

— административные здания по адресам: улица Лобкова, 13; улица Серова, 37; улица Леконта, 2; Красный переулок, 2, 4, 6;

— Омский колледж транспортного строительства (улица Лобкова, 17);

— Омский техникум железнодорожного транспорта (улица Академика Павлова, 30);

ДК имени Красной Гвардии (улица Лобкова 5, 5А);

— Дом спорта (улица Леконта, 2/1);

— железнодорожная больница (улица Карбышева, 41);

АО «Омсктрансмаш»;

— железнодорожный вокзал.

Жители микрорайона смогут брать воду в машинах, которые будут стоять у дома № 20 на улице Лобкова (с 10:00 до 20:00) и у дома № 42 на улице Карбышева (с 12:30).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омичам предлагают выбрать имя для новорожденного тигренка
Омская овчарка Франция помогла найти крупную партию наркотиков
В Омской области депутата-браконьера лишили мандата
Омича, севшего за руль мопеда пьяным, отправили в колонию
В Омске осудили мужчину, обналичившего маткапитал на 50 млн
С 1 сентября в Омской области отменят выплаты находящимся на семейном обучении
Омичам обещают жару до +34
В Омске упавшее дерево придавило три машины
Минприроды Омской области: После снижения тарифа на мусор регоператор может прекратить работу
В Омске за сутки утонули три человека
Омич украл мусорные баки и сдал их на металлолом
В Омске трамвай сошел с рельсов и протаранил столб
«И вот этим мы дышим!»: Омич показал капот авто, усыпанный углем
В Омске водитель «Яндекса» под наркотиками въехал в стену
Отрицавший свою вину «омский мимино», признался в убийстве
«Он не пускает нас с дочкой домой»: пьяная омичка попросила полицию забрать ее мужа
«Омского мимино», бесплатно возившего людей, на 2 месяца отправили в СИЗО
В Омске «газелист» сбил 9-летнего мальчика
В Омске двойное сальто легковушки попало на видео
Не хотите пропустить звонок своего клиента? Сервис iVoice уже в Омске!
В Омске второй день ищут пропавшего 15-летнего школьника
Коммунальщики сливали отходы прямо в поля
В Омске построят велодорожку за 19 миллионов рублей
В Омске больше не будет остановки «Сибзавод»