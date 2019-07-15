СЕГОДНЯ 06:02 2019-07-15T06:02:26+03:00

В Омске район жд вокзала на весь день останется без воды Фото: Мария ЛЕНЦ

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На улице Лобкова сегодня будут ремонтировать трубопровод. Из-за работ воду в этом районе отключат с 10.00 до 23.00, сообщили в Омскводоканале. Без воды на весь день останутся:

— жилые дома по адресам: улица 10-я Ленинская, 4; улица Лобкова, 3, 20, 22; Красный переулок, 3; улица Карбышева, 42;

— административные здания по адресам: улица Лобкова, 13; улица Серова, 37; улица Леконта, 2; Красный переулок, 2, 4, 6;

— Омский колледж транспортного строительства (улица Лобкова, 17);

— Омский техникум железнодорожного транспорта (улица Академика Павлова, 30);

— ДК имени Красной Гвардии (улица Лобкова 5, 5А);

— Дом спорта (улица Леконта, 2/1);

— железнодорожная больница (улица Карбышева, 41);

— АО «Омсктрансмаш»;

— железнодорожный вокзал.

Жители микрорайона смогут брать воду в машинах, которые будут стоять у дома № 20 на улице Лобкова (с 10:00 до 20:00) и у дома № 42 на улице Карбышева (с 12:30).

ИСТОЧНИК KP.RU