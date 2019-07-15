В Омске район жд вокзала на весь день останется без воды
На улице Лобкова сегодня будут ремонтировать трубопровод. Из-за работ воду в этом районе отключат с 10.00 до 23.00, сообщили в Омскводоканале. Без воды на весь день останутся:
— жилые дома по адресам: улица 10-я Ленинская, 4; улица Лобкова, 3, 20, 22; Красный переулок, 3; улица Карбышева, 42;
— административные здания по адресам: улица Лобкова, 13; улица Серова, 37; улица Леконта, 2; Красный переулок, 2, 4, 6;
— Омский колледж транспортного строительства (улица Лобкова, 17);
— Омский техникум железнодорожного транспорта (улица Академика Павлова, 30);
— ДК имени Красной Гвардии (улица Лобкова 5, 5А);
— Дом спорта (улица Леконта, 2/1);
— железнодорожная больница (улица Карбышева, 41);
— АО «Омсктрансмаш»;
— железнодорожный вокзал.
Жители микрорайона смогут брать воду в машинах, которые будут стоять у дома № 20 на улице Лобкова (с 10:00 до 20:00) и у дома № 42 на улице Карбышева (с 12:30).
ИСТОЧНИК KP.RU