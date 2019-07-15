2019-07-15T05:02:48+03:00
Общество

С 1 сентября в Омской области отменят выплаты находящимся на семейном обучении

В правительстве заявили, что в бюджете недостаточно средств
Станислав МУХИН
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Плохие новости для омских родителей, которые сами организовывали образовательный процесс своих детей. С 1 сентября в регионе отменили социальные выплаты за семейное обучение. Тема отмены субсидии уже возникала в прошлом году. Но тогда родители подняли шум и смогли отстоять социальную поддержку. Сейчас же 1 200 детям, получавшим образование дома, предложили встать на очереди в школы.

Свое решение власти объясняют нехваткой денег в бюджете.

- Это мера дополнительной поддержки, которая устанавливается регионом при наличии необходимых бюджетных возможностей. Федеральным законодательством она не предусмотрена, - сказал министр финансов Вадим Чеченко. - На начало этого года такие выплаты были только в пяти регионах. Бюджетные возможности Омской области, к сожалению, сегодня ограниченны. Рассматривая предложенный министерством образования законопроект о введении новой меры поддержки, мы обязаны были это учитывать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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