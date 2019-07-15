Омичам обещают жару до +34

СЕГОДНЯ 05:00 2019-07-15T05:06:24+03:00

При этом дождей в ближайшие дни не будет

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Омск и Москва, судя по всему, поменялись погодой. Если в начале лета жители нашего региона жаловались на холод, а в столице люди изнывали от жары, сейчас ситуация кардинально изменилась. В Москве воздух едва прогревается до + 16, а Омская область в начале этой недели превратится практически в тропики.

По прогнозу омского Гидрометцентра, в понедельник, 15 июля, днем температура повысится до +34 градусов. При этом дождей не будет.

Во вторник, 16 июля, днем ожидается +27…+32 градусов, ночью обещают +13...+18 градусов. Будет сухо и солнечно.

А вот в среду, 17 июля, местами пройдут небольшие дожди и грозы. Однако на температуру воздуха это не повлияет. Днем до +26...+31 градусов, ночью +14...+19.

ИСТОЧНИК KP.RU