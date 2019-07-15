В Омске упавшее дерево придавило три машины

СЕГОДНЯ 04:33 2019-07-15T04:33:39+03:00

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Очевидцы рассказали о произошедшем в социальных сетях. Все произошло на проспекте Менделеева в городке Нефтяников. В одном из дворов на припаркованные машины там упало огромное дерево. Оно повредило 3 автомобиля и линии электропередач.

Местные жители рассказывают, что они неоднократно просили управляющую компанию клонировать деревья, однако этого сделано не было и дерево рухнуло на машины. К счастью, обошлось без жертв. Однако машины автовладельцам придется ремонтировать еще долго - у них выбиты стекла, повреждены бампера и капоты.

ИСТОЧНИК KP.RU