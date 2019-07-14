2019-07-14T14:11:33+03:00
Общество

Минприроды Омской области: После снижения тарифа на мусор регоператор может прекратить работу

Пересчитать цифры распорядились в ФАС
Станислав МУХИН
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ФОТО: Региональный оператор ООО "Магнит"ФОТО: Региональный оператор ООО "Магнит"
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История с жалобой Романа Дмитриева президенту на мусорную реформу в Омске и высокий тариф набирает обороты. После Прямой линии к делу подключилась антимонопольная служба. В ФАС посмотрели цифры и документы и пришли к выводу: тариф завышен почти в двое и должен быть снижен. Соответствующее письмо пришло в регион на днях. Теперь новые цифры должны посчитать в РЭК Омской области. Но в региональном Минприроды уже высказывают свои опасения: после новых расчетов региональный оператор ООО "Магнит" может и вовсе прекратить свою работу.

- У нас есть несколько путей решения. Один из них, когда в условиях измененного тарифа регоператор продолжает работу на территории Омской области, - рассуждает министр природных ресурсов и экологии Илья Лобов. - А министерство продолжает организовывать деятельность по переходу на новую систему обращения с ТКО.

Если же цифры будут совсем низкими, то, по мнению чиновника, ООО "Магнит" и вовсе может прекратить работу.

- Если такая коммунальная услуга, как вывоз мусора, оказываться не будет, то город может просто погрязнуть в мусоре, - цитирует "Омскрегион" Лобова. - В таком случае наша задача – не допустить зарастания региона горами мусора. Министерство готово к любому исходу событий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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