Омич украл мусорные баки и сдал их на металлолом

СЕГОДНЯ 09:19 2019-07-14T09:19:07+03:00

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Не совсем стандартным способом решил подзаработать 43-летний житель Омска. Он подъехал на грузовой "Газели" к одной из многоэтажек по улице Энтузиастов, погрузил мусорные баки и уехал. За всей этой картиной наблюдал председатель ТСЖ. Мешать преступному умыслу воришки он не стал, но предусмотрительно записал номер машины. Данные он передал в полицию. Довольно быстро силовики нашли "Газель" на улице Химиков.

- Управлявший автомобилем 44-летний водитель пояснил, что мусорные баки он увидел случайно, проезжая по улице Энтузиастов. Посчитав их бесхозными, сдал в металлокассу по улице Нефтезаводской за 2700 рублей, - рассказали подробности в пресс-службе омской полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU