В Омске трамвай сошел с рельсов и протаранил столб

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-14T07:46:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Свидетелями необычной аварии стали омичи в субботу. Один из трамваев, ехавший по маршруту, до конечной остановки так и не доехал. В какой-то момент тяжелая машина сошла с рельсов. Трамвай потерял управляемость и протаранил столб. Последний впрочем удар вынес достойно и даже не упал. Фото с места аварии появилось в социальных сетях. Нашлись и остряки:

- Это же "Яндекс"-трамвай, - пошутил омич.

Другие же жители ругают власти за изношенный парк общественного транспорта. Хуже всего дела обстоят, конечно, с трамваями.

- Самое печальное, что это не повод его заменить. Подрихтуют кувалдой за ночь и пустят в строй! - написала о своих опасениях одна из омичек.

ИСТОЧНИК KP.RU