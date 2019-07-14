2019-07-14T07:46:51+03:00
Происшествия

В Омске трамвай сошел с рельсов и протаранил столб

Свидетелями стали горожане [фото]
Станислав МУХИН
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Свидетелями необычной аварии стали очевидцы.Свидетелями необычной аварии стали очевидцы.Фото: ВКонтакте
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Свидетелями необычной аварии стали омичи в субботу. Один из трамваев, ехавший по маршруту, до конечной остановки так и не доехал. В какой-то момент тяжелая машина сошла с рельсов. Трамвай потерял управляемость и протаранил столб. Последний впрочем удар вынес достойно и даже не упал. Фото с места аварии появилось в социальных сетях. Нашлись и остряки:

- Это же "Яндекс"-трамвай, - пошутил омич.

Другие же жители ругают власти за изношенный парк общественного транспорта. Хуже всего дела обстоят, конечно, с трамваями.

- Самое печальное, что это не повод его заменить. Подрихтуют кувалдой за ночь и пустят в строй! - написала о своих опасениях одна из омичек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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