В Омске трамвай сошел с рельсов и протаранил столб
Свидетелями необычной аварии стали омичи в субботу. Один из трамваев, ехавший по маршруту, до конечной остановки так и не доехал. В какой-то момент тяжелая машина сошла с рельсов. Трамвай потерял управляемость и протаранил столб. Последний впрочем удар вынес достойно и даже не упал. Фото с места аварии появилось в социальных сетях. Нашлись и остряки:
- Это же "Яндекс"-трамвай, - пошутил омич.
Другие же жители ругают власти за изношенный парк общественного транспорта. Хуже всего дела обстоят, конечно, с трамваями.
- Самое печальное, что это не повод его заменить. Подрихтуют кувалдой за ночь и пустят в строй! - написала о своих опасениях одна из омичек.
ИСТОЧНИК KP.RU