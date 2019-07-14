«И вот этим мы дышим!»: Омич показал капот авто, усыпанный углем

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-14T06:10:01+03:00

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В очередной раз вопросы экологии подняли омичи. В социальных сетях один из жителей выложил фотографию своей машины, которая стояла на парковке. Он обратил внимание, что весь капот усыпан непонятной пылью. Автолюбитель предположил, что это частицы с угольной котельной.

- И вот этим мы дышим! - подписал снимок его автор.

Омичи повозумущались, но большинство комментаторов заявили, что не удивлены. Другие предлагали просто смириться.

- Прескорбно, но неудивительно, - лучше всех выразил ситуацию с выбросами в Омске один из жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU