В Омске водитель «Яндекса» под наркотиками въехал в стену
Об аварии, которая случилась в центре города, рассказали очевидцы в социальных сетях. Сегодня утром в районе остановки «Завод имени Куйбышева» на улице Герцена водитель «Яндекс.Такси» въехал в кирпичную стену.
Как рассказывают очевидцы, водителя забрала скорая – он был в сильном наркотическом опьянении. По всей видимости, пассажиров в салоне машины не было, вряд ли кто-то согласился бы сесть в машину с водителем в таком состоянии. В водительской дверце машины омичи заметили шприцы.
Машина в аварии получила серьезные повреждения – у автомобиля разбита передняя часть. Водителя, по всей видимости, заставят еще оплатить ремонт, от удара штукатурка на стене осыпалась.
ИСТОЧНИК KP.RU