2019-07-13T12:27:29+03:00
Происшествия

В Омске водитель «Яндекса» под наркотиками въехал в стену

Все произошло на Герцена [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске водитель «Яндекса» под наркотиками въехал в стенуВ Омске водитель «Яндекса» под наркотиками въехал в стенуФото: vk.com
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Об аварии, которая случилась в центре города, рассказали очевидцы в социальных сетях. Сегодня утром в районе остановки «Завод имени Куйбышева» на улице Герцена водитель «Яндекс.Такси» въехал в кирпичную стену.

Как рассказывают очевидцы, водителя забрала скорая – он был в сильном наркотическом опьянении. По всей видимости, пассажиров в салоне машины не было, вряд ли кто-то согласился бы сесть в машину с водителем в таком состоянии. В водительской дверце машины омичи заметили шприцы.

Машина в аварии получила серьезные повреждения – у автомобиля разбита передняя часть. Водителя, по всей видимости, заставят еще оплатить ремонт, от удара штукатурка на стене осыпалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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