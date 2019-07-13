СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-13T12:27:29+03:00

В Омске водитель «Яндекса» под наркотиками въехал в стену Фото: vk.com

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Об аварии, которая случилась в центре города, рассказали очевидцы в социальных сетях. Сегодня утром в районе остановки «Завод имени Куйбышева» на улице Герцена водитель «Яндекс.Такси» въехал в кирпичную стену.

Как рассказывают очевидцы, водителя забрала скорая – он был в сильном наркотическом опьянении. По всей видимости, пассажиров в салоне машины не было, вряд ли кто-то согласился бы сесть в машину с водителем в таком состоянии. В водительской дверце машины омичи заметили шприцы.

Машина в аварии получила серьезные повреждения – у автомобиля разбита передняя часть. Водителя, по всей видимости, заставят еще оплатить ремонт, от удара штукатурка на стене осыпалась.

ИСТОЧНИК KP.RU