Отрицавший свою вину «омский мимино», признался в убийстве

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-13T10:32:10+03:00

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Накануне состоялся суд по избранию меры пресечения для Вадима Остапова, известного как «омский мимино». Суд его отправил в СИЗО на 2 месяца на время расследования преступления после того, как он признался в убийстве своего коллеги, маршрутчика, Андрея Чернышова. Об это сообщили в следственном комитете.

Напомним, несколько дней назад труп газелиста Чернышова обнаружили в его машине на трассе. У мужчины было огнестрельное ранение головы, а рядом нашли гильзу и обрез ружья. Местные жители указали следователям на убийцу, местного жителя Вадима Остапова. Они дали показания, что Остапов мог убить Чернышова из-за своей жены, которая якобы изменяла Остапову с Чернышовым.

Остапов долго отрицал свою вину, но полиграф и найденные у него дома доказательства расставили все по своим местам и «омский мимино» во всем признался. Что именно побудило его на такой поступок, пока не сообщается.

Напомним, Остапов прославился тем, что бесплатно возил из своего села местных жителей в город после того, как из села отменили автобусы. Однако, возможно, таким образом он «замаливал свои грехи», ведь известно, что он уже имел срок за убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU