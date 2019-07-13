«Омского мимино», бесплатно возившего людей, на 2 месяца отправили в СИЗО
В Азовском районном суде избрали меру пресечения для Вадима Остапова. Его на 2 месяца отправили в СИЗО. Там он будет ждать окончания расследования. Остапов обвиняется в умышленном убийстве своего коллеги — водителя маршрутного такси Алексея Чернышова, сообщает облпрокуратура.
Напомним, тело 50-летнего водителя маршрутки Алексея Чернышова нашли проезжающие мимо водители на трассе «Азово-Щербакуль». У мужчины была прострелена голова, а в машине следователи обнаружили обрез и гильзу. Местные жители и родственники погибшего сразу указали на предполагаемого убийцу – Вадима Остапова. Он мог убить водителя на почве ревности, местные поговаривают, что Чернышов гулял с женой Остапова. После проверки на полиграфе и обыска дома Остапова, ему предъявили обвинение в убийстве.
Остапов, прозванный местными «омским мимино», за то, что он бесплатно подвозил всех нуждающихся до города бесплатно, когда отменили автобусы в селе, вину отрицает. Однако известно, что он уже отсидел срок за подобное убийство.
ИСТОЧНИК KP.RU