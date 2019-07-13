2019-07-13T07:28:10+03:00
Общество

«Омского мимино», бесплатно возившего людей, на 2 месяца отправили в СИЗО

Его обвиняют в убийстве
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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«Омского мимино», бесплатно возившего людей, на 2 месяца отправили в СИЗО«Омского мимино», бесплатно возившего людей, на 2 месяца отправили в СИЗОФото: facebook.com
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В Азовском районном суде избрали меру пресечения для Вадима Остапова. Его на 2 месяца отправили в СИЗО. Там он будет ждать окончания расследования. Остапов обвиняется в умышленном убийстве своего коллеги — водителя маршрутного такси Алексея Чернышова, сообщает облпрокуратура.

Напомним, тело 50-летнего водителя маршрутки Алексея Чернышова нашли проезжающие мимо водители на трассе «Азово-Щербакуль». У мужчины была прострелена голова, а в машине следователи обнаружили обрез и гильзу. Местные жители и родственники погибшего сразу указали на предполагаемого убийцу – Вадима Остапова. Он мог убить водителя на почве ревности, местные поговаривают, что Чернышов гулял с женой Остапова. После проверки на полиграфе и обыска дома Остапова, ему предъявили обвинение в убийстве.

Остапов, прозванный местными «омским мимино», за то, что он бесплатно подвозил всех нуждающихся до города бесплатно, когда отменили автобусы в селе, вину отрицает. Однако известно, что он уже отсидел срок за подобное убийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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