2019-07-13T06:29:09+03:00
Происшествия

В Омске «газелист» сбил 9-летнего мальчика

Ребенок хотел перебежать дорогу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске «газелист» сбил 9-летнего мальчикаВ Омске «газелист» сбил 9-летнего мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в микрорайоне Старый Кировск накануне. 29-летний водитель ехал на своей машине «Газель» по улице Талалихина. В районе пересечения с улицей 2-я Самарская ему под колеса внезапно выскочил 8-летний ребенок. Мальчик хотел перебежать дорогу не по переходу, но не заметил машину.

- В результате ДТП пешеход, мальчик 2011 г.р. доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Какие травмы получил ребенок, не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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