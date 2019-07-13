В Омске «газелист» сбил 9-летнего мальчика
Ребенок хотел перебежать дорогу
В Омске «газелист» сбил 9-летнего мальчикаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло в микрорайоне Старый Кировск накануне. 29-летний водитель ехал на своей машине «Газель» по улице Талалихина. В районе пересечения с улицей 2-я Самарская ему под колеса внезапно выскочил 8-летний ребенок. Мальчик хотел перебежать дорогу не по переходу, но не заметил машину.
- В результате ДТП пешеход, мальчик 2011 г.р. доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.
Какие травмы получил ребенок, не уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU