В Омске двойное сальто легковушки попало на видео

СЕГОДНЯ 06:19 2019-07-13T06:19:39+03:00

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В социальных сетях появилось необычное видео. Камеры видеонаблюдения засняли двойное сальто легковушки рядом с омским ТЦ «Мега». На видеозаписи видно, что при съезде с эстакады машину подбросило в воздух, где она дважды прокрутилась вокруг своей оси, выполнив таким образом двойное сальто.

Все происходило ранним утром, когда торговый центр закрыт, поэтому каким образом легковушка попала на территорию неизвестно. По всей видимости, она протаранила ограждения, что и спровоцировало переворачивание. Позже в соцсетях появилось фото легковушки, ей оказалась «ВАЗ». Машина, несмотря на жесткое приземление, серьезных повреждений не получила – у нее разбита передняя часть. О состоянии водителя не сообщается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/719978" frameborder="0"></iframe> Сальто легковушки в Омске.

ИСТОЧНИК KP.RU