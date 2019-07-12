2019-07-12T14:27:11+03:00
Общество

В Омске второй день ищут пропавшего 15-летнего школьника

Он ушел из дома накануне
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске второй день ищут пропавшего 15-летнего школьникаВ Омске второй день ищут пропавшего 15-летнего школьникаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Школьника Эдуарда Молодова, который ушел из дома накануне, сегодня ищет весь Омск. 15-летний подросток ушел из дома в селе Надеждино, недалеко от Омска, вчера, 11 июля. Когда к вечеру он не вернулся домой, а родители не смогли с ним связаться, они обратились в полицию.

- Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 183 см, волосы светлые, лицо овальное, плотного телосложения. На момент ухода был одет в синюю футболку, камуфлированные брюки, серые кроссовки. рублей, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают круг общения школьника и опрашивают его друзей. Всех, кто мог видеть Эдуарда или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 79-38-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Коммунальщики сливали отходы прямо в поля
В Омске построят велодорожку за 19 миллионов рублей
В Омске больше не будет остановки «Сибзавод»
Омский филиал Россети Сибирь предупреждает: пользоваться гаджетами вблизи энергообъектов смертельно опасно!
В Омске 4 автобуса изменят маршрут на выходные
В Омске муж с женой заказали 6,5 килограммов наркотиков по почте
В Омской области работникам агрокомпании задолжали по зарплате 650 тысяч
Бывший игрок омского «Авангарда» ищет работу через свой Инстаграм
Из-за долгов в 6,8 миллиардов тысячи омичей не пускают за границу
Почему родители виноваты, если у ребенка плохие зубы
В пожаре в Омской области погибла девочка-инвалид
Турагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевками
В КХЛ объяснили, почему омский «Авангард» не будет играть в Западной конференции
Стало известно, кого в Омске оштрафовали первым по новому закону о тишине
Омичи временно не смогут оплатить проезд банковской картой
Омский следком ищет водителей с видео, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» накануне
Пьяный омич обматерил полицейских и хотел выбить им окно
Регоператор пересчитает плату за мусор жителям многоквартирных домов за весь апрель
В Омске за ночь сгорели 8 квартир в одном доме
В Омске накрыли подпольное казино
Омский регоператор объяснил порядок обращения с медицинскими отходами
В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парня
В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назад