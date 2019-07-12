СЕГОДНЯ 14:27 2019-07-12T14:27:11+03:00

В Омске второй день ищут пропавшего 15-летнего школьника Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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Школьника Эдуарда Молодова, который ушел из дома накануне, сегодня ищет весь Омск. 15-летний подросток ушел из дома в селе Надеждино, недалеко от Омска, вчера, 11 июля. Когда к вечеру он не вернулся домой, а родители не смогли с ним связаться, они обратились в полицию.

- Приметы разыскиваемого: на вид 15 лет, рост 183 см, волосы светлые, лицо овальное, плотного телосложения. На момент ухода был одет в синюю футболку, камуфлированные брюки, серые кроссовки. рублей, - рассказали в полиции.

Сейчас полицейские устанавливают круг общения школьника и опрашивают его друзей. Всех, кто мог видеть Эдуарда или что-то знает о его местонахождении, просят позвонить по телефонам: 79-38-02 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU