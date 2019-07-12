СЕГОДНЯ 12:46 2019-07-12T12:46:59+03:00

В Омске построят велодорожку за 19 миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Она будет проходить на Левом берегу

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В Омске на Левом берегу в скором времени появится велопешеходная дорожка. Ее планируют построить на деньги от шведской компании «ИКЕА» - так компания будет реализовывать в нашем городе свой инвестиционный проект по благоустройству городской среды. Дорожка будет построена полностью за счет средств компании.

- В настоящее время идет процесс заключения соответствующего соглашения с администрацией города, -рассказали в пресс-службе мэрии.

Стоимость велодорожки оценивается в 19,6 миллионов рублей. Она будет проходить от ТЦ МЕГА вдоль бульвара Архитекторов от улицы Волгоградская до проспекта Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU