В Омске больше не будет остановки «Сибзавод»
Ей дадут другое название
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Стало известно о планах городской администрации отказаться от остановки "Сибзавод". В ближайшее время ее переименуют. Остановка получит новое название - "Сквер Дружбы народов". С инициативой выступила администрация Советского округа - мэр Оксана Фадина, по информации "Города 55", дала свое согласие.
Отметим, что Сибзавод уже давно не работающее предприятие. Сквер Дружбы народов открыли в Омске в 2016 году к 300-летию города. Реакция омичей на это переименование пока неизвестна.
ИСТОЧНИК KP.RU