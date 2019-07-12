В Омске 4 автобуса изменят маршрут на выходные

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-12T11:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Омске на этих выходных пройдет «Ночь музыки», поэтому из-за мероприятий в центре города перекроют движение. Это произойдет с 12:00 13 июля до 06:00 14 июля 2019 по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской.

В связи с тем, что дороги будут перекрыты, общественный транспорт будет ходить по другим улицам, сообщили в пресс-службе мэрии:

- автобусы маршрутов № 500, 503 в направлении поселка Амурский поедут с улицы Красный Путь по улице Интернациональной (с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы), далее — по утвержденной схеме, в обратном направлении — без изменения схем движения;

- автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту К. Маркса;

- автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина поедут по улицам Думской, Юбилейному мосту, Щербанева, Гагарина и Интернациональной, далее — по утвержденной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU