2019-07-12T11:38:41+03:00
Общество

В Омске 4 автобуса изменят маршрут на выходные

Это связано с перекрытием улицы Ленина
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омске 4 автобуса изменят маршрут на выходныеВ Омске 4 автобуса изменят маршрут на выходныеФото: пресс-служба администрации города Омска
Изменить размер текста:

В Омске на этих выходных пройдет «Ночь музыки», поэтому из-за мероприятий в центре города перекроют движение. Это произойдет с 12:00 13 июля до 06:00 14 июля 2019 по улице Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской.

В связи с тем, что дороги будут перекрыты, общественный транспорт будет ходить по другим улицам, сообщили в пресс-службе мэрии:

- автобусы маршрутов № 500, 503 в направлении поселка Амурский поедут с улицы Красный Путь по улице Интернациональной (с правым поворотом на улицу Герцена и с организацией разворота в районе площади Победы), далее — по утвержденной схеме, в обратном направлении — без изменения схем движения;

- автобусы маршрута № 73 с улицы Красный Путь поедут по улицам Интернациональной, Гагарина и проспекту К. Маркса;

- автобусы маршрута № 25 с улицы Гагарина поедут по улицам Думской, Юбилейному мосту, Щербанева, Гагарина и Интернациональной, далее — по утвержденной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омске больше не будет остановки «Сибзавод»
Омский филиал Россети Сибирь предупреждает: пользоваться гаджетами вблизи энергообъектов смертельно опасно!
В Омске муж с женой заказали 6,5 килограммов наркотиков по почте
В Омской области работникам агрокомпании задолжали по зарплате 650 тысяч
Бывший игрок омского «Авангарда» ищет работу через свой Инстаграм
Из-за долгов в 6,8 миллиардов тысячи омичей не пускают за границу
Почему родители виноваты, если у ребенка плохие зубы
В пожаре в Омской области погибла девочка-инвалид
Турагент из Омска собрала с туристов 4 миллиона и «кинула» всех с путевками
В КХЛ объяснили, почему омский «Авангард» не будет играть в Западной конференции
Стало известно, кого в Омске оштрафовали первым по новому закону о тишине
Омичи временно не смогут оплатить проезд банковской картой
Омский следком ищет водителей с видео, проезжавших по трассе «Омск-Щербакуль» накануне
Пьяный омич обматерил полицейских и хотел выбить им окно
Регоператор пересчитает плату за мусор жителям многоквартирных домов за весь апрель
В Омске за ночь сгорели 8 квартир в одном доме
В Омске накрыли подпольное казино
Омский регоператор объяснил порядок обращения с медицинскими отходами
В Омске маршрутка на переходе сбила 17-летнего парня
В Омске ищут мужчину, исчезнувшего месяц назад