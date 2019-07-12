2019-07-12T10:52:33+03:00
Происшествия

В Омске муж с женой заказали 6,5 килограммов наркотиков по почте

Они получали посылки из Китая, а затем перепродавали их
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске муж с женой заказали 6,5 килограммов наркотиков по почтеВ Омске муж с женой заказали 6,5 килограммов наркотиков по почтеФото: Олег ЗОЛОТО
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Семейная пара из Омска организовали целую схему поставок наркотиков из Китая. Они находили поставщика в Китае, а затем заказывали международное отправление на вымышленное имя. Как только они получали посылки в Омске, они перепродавали наркотики уже в России. Преступную схему вычислили через два месяца таких переводов.

- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Омской таможни и УФСБ России по Омской области посылки обнаружены, изъято более 6,5 кг. наркотических средств. Вину в совершении указанных преступлений обвиняемые признали полностью, - сообщили в транспортной прокуратуре.

Они обвиняются в совершении 10 преступлений, связанных с контрабандой и незаконным сбытом наркотических средств в особо крупном размере в составе организованной группы. По всей видимости, супругам грозит долгий тюремный срок, поэтому они решили сотрудничать со следствием и сдали своих подельников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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