СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-12T10:14:11+03:00

В Омской области работникам агрокомпании задолжали по зарплате 650 тысяч Фото: Олег ЗОЛОТО

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Все произошло в Седельниковском районе Омской области. Работник агрокомпании СПК «Бакинский» целый год недополучали зарплату или и вовсе оставались без нее. Долг перед 21 работниками у компании вырос до 650 тысяч рублей. После жалоб омичей на невыплату зарплат в прокуратуре провели проверку.

- В этой связи прокуратура направила руководителю организации представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое находится на рассмотрении. Кроме того, материалы проверки прокуратуры направлены в межрайонный следственный отдел СУ СК России по Омской области для решения вопроса об уголовном преследовании руководителя предприятия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Теперь руководителю придется выплатить долги по зарплате в ближайшее время

ИСТОЧНИК KP.RU