Бывший игрок омского «Авангарда» ищет работу через свой Инстаграм
Нападающий омского "Авангарда" Ансель Галимов, с которым клуб расторг контракт этим летом, ищет работу. За "ястребов" он провел два сезона. Сейчас Галимов оказался без работы. Но, кажется, с чувством юмора у хоккеиста все в порядке. В своем Инстаграм спортсмен разместил пост с объявлением о поиске работы.
- Ищу работу! - написано на картинке, которую он разместил у себя в соцсети.
Правда, комментаторы оказались тоже не без юмора.
- В "Ахмат" пойдешь? - пошутил один из пользователей.
А другой предложил вакансию водителя.
- Монтажники нужны. Пойдешь? - спросил, скорее всего, приятель нападающего.
- На какую почту слать резюме? - поддержал шутку Галимов.
На вопрос, что он умеет делать, хоккеист ответил:
- Я быстро учусь.
ИСТОЧНИК KP.RU