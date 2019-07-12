2019-07-12T09:54:28+03:00
Спорт

Бывший игрок омского «Авангарда» ищет работу через свой Инстаграм

Фанаты предложили ему вакансии немного другого профиля
Станислав МУХИН
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Клуб расторг контракт с нападающим.Клуб расторг контракт с нападающим.Фото: instagram.com
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Нападающий омского "Авангарда" Ансель Галимов, с которым клуб расторг контракт этим летом, ищет работу. За "ястребов" он провел два сезона. Сейчас Галимов оказался без работы. Но, кажется, с чувством юмора у хоккеиста все в порядке. В своем Инстаграм спортсмен разместил пост с объявлением о поиске работы.

- Ищу работу! - написано на картинке, которую он разместил у себя в соцсети.

Правда, комментаторы оказались тоже не без юмора.

- В "Ахмат" пойдешь? - пошутил один из пользователей.

А другой предложил вакансию водителя.

- Монтажники нужны. Пойдешь? - спросил, скорее всего, приятель нападающего.

- На какую почту слать резюме? - поддержал шутку Галимов.

На вопрос, что он умеет делать, хоккеист ответил:

- Я быстро учусь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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